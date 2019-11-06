СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-06T16:01:12+03:00

В Петербурге с 8 и 9 ноября пять трамвайных маршрутов изменят движение Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

С 8 и 9 ноября пять трамвайных маршрутов в Петербурге изменят движение. Три из них по проспекту Энгельса и два по проспекту Испытателей. Временные изменения связаны с дорожными работами в зоне путей.

- С 1:30 8 ноября до 5:00 13 ноября закроется движение трамваев № 9, 20 и 21 по проспекту Энгельса от Енотаевской улицы без узла до дома № 73. С 1:40 9 ноября до 4:40 23 ноября трамваи № 47 и 55 прекратят ездить по проспекту Испытателей от Коломяжского до Богатырского проспекта, - сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

На это время трамвай № 9 будет курсировать от проспекта Мечникова до станции метро «Озерки» по действующей трассе, а обратно через Выборгское шоссе и проспект Луначарского.

Маршрут № 20 пройдет по проспекту Культуры, Тихорецкому, Политехнической улице, 2-му Муринскому, Энгельса, Большому Сампсониевскому, 1-му Муринскому, Лесному проспекту до площади Ленина. Трамвай № 21 не будет ходить дальше станции метро «Удельная».

Трамвай № 47 будет завершать свой маршрут у станции метро «Пионерская», а № 55 от Придорожной аллеи до станции «Удельная».

ИСТОЧНИК KP.RU