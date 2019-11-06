Мусорную реформу в Петербурге могут отложить еще на год
Мусорная реформа, то есть новый подход к утилизации бытовых и пне только отходов должен был заработать в Санкт-Петербурге с января 2020 года. Однако в Смольном уже сейчас понимают, что просто не успеют к этому сроки у намереваются сдвинуть дату еще на год.
- Пока слишком много нерешенных вопросов, в частности, еще не актуализирована территориальная схема, которая должна определять все объемы и потоки отходов, сколько и где их образуется, куда их отправляют на обезвреживание и захоронение, - рассказал газете «Петербургский дневник» председатель Комитета по тарифам Дмитрий Коптин.
Другими словами, чиновники сами не до конца понимают, кто, где и сколько «производит» мусора и куда его в итоге девать. Городские полигоны переполнены, а перерабатывающих отходы предприятий катастрофически мало.
Также не определен единственный мусорный оператор, который будет отвечать и за сбор отходов и за их утилизацию.
При этом по новым правилам люди должны платить по числу жильцов в квартире, а не с квадратного метра.
- Мы будем просить продлить мораторий и на 2020 год. То есть мусорная реформа начнется в Петербурге на раньше января 2021-го.
ИСТОЧНИК KP.RU