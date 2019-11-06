2019-11-06T16:07:11+03:00
Общество

Мусорную реформу в Петербурге могут отложить еще на год

Об этом рассказал председатель Комитета по тарифам Дмитрий Коптин
Петр КИБЕР
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Петербург пока не готов к мусорной реформе.Петербург пока не готов к мусорной реформе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Мусорная реформа, то есть новый подход к утилизации бытовых и пне только отходов должен был заработать в Санкт-Петербурге с января 2020 года. Однако в Смольном уже сейчас понимают, что просто не успеют к этому сроки у намереваются сдвинуть дату еще на год.

- Пока слишком много нерешенных вопросов, в частности, еще не актуализирована территориальная схема, которая должна определять все объемы и потоки отходов, сколько и где их образуется, куда их отправляют на обезвреживание и захоронение, - рассказал газете «Петербургский дневник» председатель Комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

Другими словами, чиновники сами не до конца понимают, кто, где и сколько «производит» мусора и куда его в итоге девать. Городские полигоны переполнены, а перерабатывающих отходы предприятий катастрофически мало.

Также не определен единственный мусорный оператор, который будет отвечать и за сбор отходов и за их утилизацию.

При этом по новым правилам люди должны платить по числу жильцов в квартире, а не с квадратного метра.

- Мы будем просить продлить мораторий и на 2020 год. То есть мусорная реформа начнется в Петербурге на раньше января 2021-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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