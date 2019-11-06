В петербургское СИЗО-6 пытались передать пряники с метадоном

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-06T16:22:08+03:00

В СИЗО-6 арестанту пытались передать пряники с метадоном. Фото: УФСИН по СПб и ЛО

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Булочки с маком, пирожки с гашишем или пряники с метадоном. Это только звучит, как анекдот, а на самом деле быль. По крайней мере пряники. Именно такой необычный способ пересылки наркотиков с «воли» на «зону» выбрали родственники одного из петербуржцев, находящегося в следственном изоляторе номер 6.

- В ходе досмотра вещевой и продуктовой передачи выявлены пряники, общим весом 325 граммов. Внимание сотрудников привлеки небольшие пятна, по цвету отличающиеся от остальной массы и по внешнему виду схожие с пропиткой неизвестным наркотическим веществом, - сообщает пресс-служба Федеральной службы управления наказаний (ФСИН).

Экспертиза, на которую отправили пряники с начинкой, показала, что веществом оказался метадон массой 0,5 грамма. Этого хватило, чтобы задержать родственницу подсудимого. Теперь женщина сама стала фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU