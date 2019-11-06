Балконное стекло рухнуло с 13-го этажа на машину на Парашютной улице

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-06T16:27:05+03:00

Кусок стекла отвалился от балкона в новостройке на Парашютной и рухнул на машину Фото: СОЦСЕТИ

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На севере Петербурга балконное стекло в новостройке не выдержало порывов ветра и отвалилось, рухнув вниз с высоты 13-го этажа. Инцидент произошел в доме 36 на Парашютной улице утром в среду, 6 ноября. Кусок упал прямо на припаркованную перед зданием машину, повредив капот и лобовое стекло.

- Такой вот сюрприз ждал меня утром. Минус капот, лобовое и прочее по мелочи. А ведь могло кому-то в голову прилететь, - пожаловался в соцсети владелец пострадавшей машины.

Кусок окна повредил лобовое стекло и капот машиныФото: СОЦСЕТИ

Благо, стекло рухнуло в тот момент, когда никого из людей рядом не было, поэтому никто не пострадал.

Также петербуржец опубликовал фотографию самого балкона. На ней видно, что стекло выпало не полностью из окна, а треснуло наискосок. По мнению владельца квартиры и пострадавшей машины, причиной стал сильный ветер и некачественные окна. Теперь жильцы собираются обращаться к застройщику, для того, чтобы решить вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU