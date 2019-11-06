Балконное стекло рухнуло с 13-го этажа на машину на Парашютной улице
На севере Петербурга балконное стекло в новостройке не выдержало порывов ветра и отвалилось, рухнув вниз с высоты 13-го этажа. Инцидент произошел в доме 36 на Парашютной улице утром в среду, 6 ноября. Кусок упал прямо на припаркованную перед зданием машину, повредив капот и лобовое стекло.
- Такой вот сюрприз ждал меня утром. Минус капот, лобовое и прочее по мелочи. А ведь могло кому-то в голову прилететь, - пожаловался в соцсети владелец пострадавшей машины.
Кусок окна повредил лобовое стекло и капот машиныФото: СОЦСЕТИ
Благо, стекло рухнуло в тот момент, когда никого из людей рядом не было, поэтому никто не пострадал.
Также петербуржец опубликовал фотографию самого балкона. На ней видно, что стекло выпало не полностью из окна, а треснуло наискосок. По мнению владельца квартиры и пострадавшей машины, причиной стал сильный ветер и некачественные окна. Теперь жильцы собираются обращаться к застройщику, для того, чтобы решить вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU