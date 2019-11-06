2019-11-06T16:58:28+03:00
Спорт

Бывший игрок «Зенита» прокомментировал поражение команды от «Лейпцига»

Басель Абдулфаттах уверен, что игра была ничейная, а Сергей Семак сделал все правильно
Петр КИБЕР
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Обыграть "Лейпциг" не удалось, зато проиграть получилось.Обыграть "Лейпциг" не удалось, зато проиграть получилось.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Поражение «Зенита» от «Лейпцига» в Лиге чемпионов сейчас - одна из самых обсуждаемых тем в Петербурге. Те, кто интересуются спортом, наверняка видели, что уступили сине-бело-голубые. что называется, без вариантов. Впрочем, воспитанник петербургского клуба, а ныне игрок сирийского «Аль-Джаиш» Басель Абдулфаттах уверен, что игра была ничейной.

- Естественно, все ожидали более содержательного футбола от «Зенита». Тем не менее, на мой взгляд, игра была ничейной. Первый тайм прошел почти без моментов. Был один момент у «Лейпцига», когда Александр Кержаков отбил удар. И два достаточно хороших у «Зенита», - заявил футболист в интервью «ФАН».

Но, в целом, матч получился именно таким трудным, как и ожидалось. «Лейпциг» показал себя отличной и обученной командой, которая держала мяч, прессинговала и постоянно шла в атаку.

Экс-зенитовец уверен, что у Семака не было иных вариантов, кроме как играть от обороны, но сдержать нападающих немецкой команды не удалось. Забив по одному мячу в каждом тайме , «Лейпциг» выиграл на классе.

Теперь у немцев 9 очков после четырех игр, а у «Зенита» только 4. В оставшихся двух матчах петербуржцам надо обязательно побеждать «Лион» и «Бенфику».

ИСТОЧНИК KP.RU

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