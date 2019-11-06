2019-11-06T17:19:19+03:00
Общество

Первый зимний каток в Петербурге откроется 16 ноября

Ледовая площадка более 2 тысяч квадратных метров начнет работать на острове Новая Голландия
Лилия КОЗЛОВА
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16 ноября 2019 года в Петербурге откроется первый зимний каток16 ноября 2019 года в Петербурге откроется первый зимний катокФото: Олег ЗОЛОТО
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Самое время затачивать коньки, так как уже 16 ноября откроется первый зимний каток в Петербурге. Большая ледовое поле площадью более 2 тысяч квадратных метров начнет работать на территории современного острова Новая Голландия. По традиции, он расположится на месте газона перед сценой и будет украшен разноцветными гирляндами, создавая праздничное настроение.

- Перерывы между сеансами в этом году будут составлять один час — это позволит поддерживать высокое качество льда. Также мы подготовили программу на открытие и другие события для обновленного катка, о которых расскажем позже, - затаили интригу в Новой Голландии.

Каток будет работать ежедневно с 16 ноября по 15 марта, с 11 до 22 с часовыми перерывами. Чтобы не создавать столпотворение, и все посетители могли наслаждаться зимним развлечением, одновременно на ледовое поле будут пускать не более 250 человек.

Стоимость развлечения варьируется в зависимости от дня недели и времени посещения: с понедельника по четверг до 15:00 – 150 рублей, после 17:00 – 250 рублей; с пятницы по воскресенье и выходные до 15:00 350 рублей, после 17:00 – 450 рублей. Также существуют льготы для студентов, пенсионеров и многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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