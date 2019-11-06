2019-11-06T18:10:10+03:00
Происшествия

Отец двоих детей жестоко избил и ограбил петербургских школьников

Жертвами подозреваемого мужчины, сверстники его дочерей
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на школьников, который сам воспитывает девочек-подростковВ Петербурге задержали подозреваемого в нападении на школьников, который сам воспитывает девочек-подростковФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге в среду, 6 ноября, задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком нападении двух на 13-летних подростков. Первый инцидент произошел 21 октября 2019 года около одного из домов по проспекту Космонавтов. Мужчина избил школьника и отобрал у него смартфон за 12 тысяч рублей. Но это оказался не единственный криминальный проступок подозреваемого.

- Второй раз, 30 октября, подозреваемый избил другого 13-летнего мальчика в жилом доме на Дальневосточном проспекте. Мужчина несколько раз ударил подростка в лицо и отобрал у него электросамокат за 20 тысяч рублей. Школьнику после этого попал в больницу с серьезной травмой головы, - пишут «Невские новости».

Не исключено, что это не единственные жертвы агрессивного мужчины. На данный момент правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить, числятся ли за ним другие нападения.

При этом оказалось, что 35-летний петербуржец сам порядочный семьянин. Он воспитывает двух девочек-подростков, а в социальных сетях публикует фотографии с праздников и отдыха со своими дочерьми и женой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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