2019-11-06T18:41:21+03:00
Происшествия

Петербуржцы пожаловались на карманников, обчищающих пассажиров на пункте досмотра Московского вокзала

Наглые воры крадут кошельки и телефоны, несмотря на присутствие сотрудников службы безопасности
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржцы жалуются на карманников, ворующих вещи пассажиров на пунктах досмотра на Московском вокзале, несмотря на охрануПетербуржцы жалуются на карманников, ворующих вещи пассажиров на пунктах досмотра на Московском вокзале, несмотря на охрануФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жители Петербурга бьют тревогу из-за карманников, которые орудуют прямо на пункте досмотра на Московском вокзале. В среду, 6 ноября, в соцсети развернулась большая дискуссия в связи с кражей кошелька, на которую пожаловался местный житель. Наглый вор стащил личную вещь мужчины, когда тот проходил через рамку, при этом совершенно не смущаясь сотрудников службы безопасности.

- На Московском вокзале 27 октября около 22:30-23:00 данный человек похитил мой кошеле на пункте досмотра. При себе у него был рюкзак черного цвета, на затылке имеется большой шрам, - рассказал в соцсети пострадавший.

На снимке видно, как короткостриженный мужчина стоит вплотную к рамкам для проверки, а прямо за ним охранник вокзала. Горожане отметили, что подозреваемый вор пытается мимикрировать в обстановку, делая вид, что он сам сотрудник службы безопасности.

- А что, на пункте досмотра должны на карманы смотреть или на личные вещи граждан, что бы их не украли? Если сами граждане не смотрят за своими вещами. На пункте досмотра досматривают что бы не пронесли оружие и взрывное устройство, а не следить за каждым дуралеем, - заявил один из горожан.

На пункте досмотра должно быть организовано место, чтобы пассажиры могли безопасно достать свои вещи, считают петербуржцы. В противном случае, «щипачи» так и продолжат орудовать, игнорируя даже охранников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отец двоих детей жестоко избил и ограбил петербургских школьников
В Петербурге торжественно запустили производство кроссовера Toyota RAV 4 нового поколения
Первый зимний каток в Петербурге откроется 16 ноября
Суд арестовал таможенников, которые брали взятки за ввоз антиквариата в Россию
Бывший игрок «Зенита» прокомментировал поражение команды от «Лейпцига»
Балконное стекло рухнуло с 13-го этажа на машину на Парашютной улице
В петербургское СИЗО-6 пытались передать пряники с метадоном
Мусорную реформу в Петербурге могут отложить еще на год
ФНС подала иск о банкротстве Всеволожского алюминиевого завода
Пять трамвайных маршрутов в Петербурге изменят движение
Бывший вице-губернатор Петербурга Филимонов нашел новую работу
Первый туристический трамвай «Американка» вышел на маршрут в Петербурге
В Пушкине снесли садовые домики ради строительства спорткомплекса
Умер заслуженный артист России Александр Михайлов
Петербургские депутаты предложили изменить закон, чтобы публиковать данные нарушителей парковки
Подозреваемых в краже топлива у петербургской дочки «Роснефти» поймали в Колпино
Ленинградский зоопарк сделал петербуржцам обои для смартфонов с животными