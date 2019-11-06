Петербуржцы пожаловались на карманников, обчищающих пассажиров на пункте досмотра Московского вокзала

СЕГОДНЯ 18:41 2019-11-06T18:41:21+03:00

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Жители Петербурга бьют тревогу из-за карманников, которые орудуют прямо на пункте досмотра на Московском вокзале. В среду, 6 ноября, в соцсети развернулась большая дискуссия в связи с кражей кошелька, на которую пожаловался местный житель. Наглый вор стащил личную вещь мужчины, когда тот проходил через рамку, при этом совершенно не смущаясь сотрудников службы безопасности.

- На Московском вокзале 27 октября около 22:30-23:00 данный человек похитил мой кошеле на пункте досмотра. При себе у него был рюкзак черного цвета, на затылке имеется большой шрам, - рассказал в соцсети пострадавший.

На снимке видно, как короткостриженный мужчина стоит вплотную к рамкам для проверки, а прямо за ним охранник вокзала. Горожане отметили, что подозреваемый вор пытается мимикрировать в обстановку, делая вид, что он сам сотрудник службы безопасности.

- А что, на пункте досмотра должны на карманы смотреть или на личные вещи граждан, что бы их не украли? Если сами граждане не смотрят за своими вещами. На пункте досмотра досматривают что бы не пронесли оружие и взрывное устройство, а не следить за каждым дуралеем, - заявил один из горожан.

На пункте досмотра должно быть организовано место, чтобы пассажиры могли безопасно достать свои вещи, считают петербуржцы. В противном случае, «щипачи» так и продолжат орудовать, игнорируя даже охранников.

ИСТОЧНИК KP.RU