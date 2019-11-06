Автомобилистов Петербурга попросили оценить качество и удобство ЗСД

СЕГОДНЯ 19:03 2019-11-06T19:03:54+03:00

В сети запустили большой опрос для того, чтобы усовершенствовать магистраль

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Одна из самых популярных трасс Петербурга – ЗСД. Каждый день по ней проезжают до 380 тысяч автомобилей. В связи с этим в среду, 6 ноября, в сети запустили большой опрос, в котором горожан просят оценить качество и удобство Западного скоростного диаметра.

- Отзывы и предложения участников опроса направлены на развитие и усовершенствование магистрали, анализ нововведений и получение обратной связи от всех категорий пользователей дороги, - сообщили в Смольном.

Опрос состоит из нескольких вопросов. Респондентов просят указать свой возраст, пол, род деятельности, а также рассказать, что влияет на их решение использовать ЗСД. Также автомобилистов спрашивают о том, с какой скоростью они обычно ездят по трассе, поддерживают ли решение о запуске фотофиксации нарушений ПДД. А самое главное, устраивает ли петербуржцев стоимость проезда.

Пройти опрос можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU