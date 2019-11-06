Режим ЧС в Новгородской области: Под водой 32 населенных пункта, дома сильно подтоплены, а дороги размыты

СЕГОДНЯ 19:04 2019-11-06T19:06:31+03:00

Всех пострадавших жителей отвезли в безопасное место, их дома сейчас просушивают. Фото: vk.com/novreg

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6 ноября губернатор Андрей Никитин ввел режим ЧС на территории Новгородской области. Разгулявшаяся стихия подтопила 32 населенных пункта. Многие участки дорог напрочь размыло, а некоторые мосты, соединяющие поселки, сильно повреждены.

- Режим ЧС ввели, чтобы объединить усилия органов власти и силовых структур. Сейчас последствия бедствия устраняют более сотни специалистов и десятки единиц техники. Вода уже спадает, есть надежда справиться в короткие сроки. Но тревожно, что синоптики обещают понижение температуры воздуха, - цитирует губернатора пресс-служба правительства Новгородской области.

Стихия размыла многие дороги и повредила связующие мосты. Фото: vk.com/novreg

84 дома подтопленных дома сейчас активно просушивают, 249 пострадавшим жителям доставляют питание. Власти обещают позже оценить ущерб и выплатить новгородцам компенсацию. По словам МЧС, сил и средств для ликвидации ЧС у них достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU