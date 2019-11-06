УФАС признало незаконным разрешение Смольного на застройку гостиницами набережной реки Смоленки

СЕГОДНЯ 19:32 2019-11-06T19:32:58+03:00

По словам антимонопольщиков, Смольный предоставил землю без каких-либо торгов, а это дискриминация конкурентов

Изменить размер текста: A A

6 ноября УФАС Санкт-Петербурга признал незаконным предоставление Смольного участков набережной реки Смоленки на улице Кораблестроителей для будущей застройки. Нет, антимонопольщики не выступают за сохранение природы, дело в другом – городские власти предоставили землю одной из компаний без каких-либо торгов. А это уже дискриминация конкурентов. Напомним, на набережной реки Смоленки хотят построить гостиницы.

- Вынося решение, мы руководствовались законом о защите конкуренции. Более того, наши сотрудники выявили, что подрядчик и инвестор ООО «НТД», победивший без конкурса, хотел возводить на набережной отдельные объекты, которые стали бы собственностью дольщиков. Это противоречит изначальной цели о строительстве гостиниц, - подчеркнули в пресс-службе УФАС Петербурга.

Сейчас правительству Петербурга выдали предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Для этого Смольному придется отменить ранее принятые акты.

ИСТОЧНИК KP.RU