Неосторожный пешеход лишился ноги после того, как его снесла электричка на ж/д переходе в Приморском районе

СЕГОДНЯ 21:13 2019-11-06T21:13:48+03:00

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Около 7 вечера 6 ноября на железнодорожном переходе рядом со станцией «Яхтенная» электричка снесла неосторожного пешехода. От удара мужчину отбросило рядом с путями. Очевидцы в соцсетях рассказали, что пострадавший чудом уцелел и еще дышал, когда к нему примчались врачи реанимации.

«КП-Петербург» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО, что личность мужчины сейчас устанавливают. Известно, что из-за травм ему ампутировали ногу. Правоохранительные органы сейчас проводят подробную проверку. Родственники пострадавшего разыскивают его через соцсети.

- Это брат моего парня, Мы сейчас его ищем, не знаем, куда увезли. Легко вам всем восклицать, как он мог попасть под поезд. Но парень был пьян. Его мама и брат сейчас в истерике! – пишет напуганная девушка в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте».

Пока мужчину не увезли в госпиталь, электричка стояла на месте и людей из нее не выпускали. Большой толпе местных жителей, которые хотели пройти за переезд, пришлось обходить поезд. Позже движение возобновилось.

ИСТОЧНИК KP.RU