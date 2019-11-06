2019-11-06T21:13:48+03:00
Происшествия

Неосторожный пешеход лишился ноги после того, как его снесла электричка на ж/д переходе в Приморском районе

Медики приняли решение ампутировать травмированную ногу мужчины
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Из-за аварии сотни местных жителей обходили электричку вне установленного перехода. Фото: vk.com/spb_todayИз-за аварии сотни местных жителей обходили электричку вне установленного перехода. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Около 7 вечера 6 ноября на железнодорожном переходе рядом со станцией «Яхтенная» электричка снесла неосторожного пешехода. От удара мужчину отбросило рядом с путями. Очевидцы в соцсетях рассказали, что пострадавший чудом уцелел и еще дышал, когда к нему примчались врачи реанимации.

«КП-Петербург» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО, что личность мужчины сейчас устанавливают. Известно, что из-за травм ему ампутировали ногу. Правоохранительные органы сейчас проводят подробную проверку. Родственники пострадавшего разыскивают его через соцсети.

- Это брат моего парня, Мы сейчас его ищем, не знаем, куда увезли. Легко вам всем восклицать, как он мог попасть под поезд. Но парень был пьян. Его мама и брат сейчас в истерике! – пишет напуганная девушка в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте».

Пока мужчину не увезли в госпиталь, электричка стояла на месте и людей из нее не выпускали. Большой толпе местных жителей, которые хотели пройти за переезд, пришлось обходить поезд. Позже движение возобновилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Датские СМИ назвали имя террориста, который мог спланировать атаку на лайнер над Синаем
Суд оштрафовал безрассудного фаната, выстрелившего из ракетницы во время матча «Зенит» - ЦСКА
УФАС признало незаконным разрешение Смольного на застройку гостиницами набережной реки Смоленки
Режим ЧС в Новгородской области: Под водой 32 населенных пункта, дома сильно подтоплены, а дороги размыты
Автомобилистов Петербурга попросили оценить качество и удобство ЗСД
Петербуржцы пожаловались на карманников, обчищающих пассажиров на пункте досмотра Московского вокзала
Отец двоих детей жестоко избил и ограбил петербургских школьников
В Петербурге торжественно запустили производство кроссовера Toyota RAV 4 нового поколения
Первый зимний каток в Петербурге откроется 16 ноября
Суд арестовал таможенников, которые брали взятки за ввоз антиквариата в Россию
Бывший игрок «Зенита» прокомментировал поражение команды от «Лейпцига»
Балконное стекло рухнуло с 13-го этажа на машину на Парашютной улице
В петербургское СИЗО-6 пытались передать пряники с метадоном
Мусорную реформу в Петербурге могут отложить еще на год
ФНС подала иск о банкротстве Всеволожского алюминиевого завода
Пять трамвайных маршрутов в Петербурге изменят движение
Бывший вице-губернатор Петербурга Филимонов нашел новую работу
Первый туристический трамвай «Американка» вышел на маршрут в Петербурге
В Пушкине снесли садовые домики ради строительства спорткомплекса
Умер заслуженный артист России Александр Михайлов
Петербургские депутаты предложили изменить закон, чтобы публиковать данные нарушителей парковки
Ленинградский зоопарк сделал петербуржцам обои для смартфонов с животными