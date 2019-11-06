«Призрак во тьме»: Петербургский паром «Принцесса Анастасия» с тысячей людей на борту застрял на мели в Стокгольме

6 Нояб. 23:18 2019-11-06T23:23:15+03:00

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Петербургский паром «Принцесса Анастасия» застрял на мели возле стокгольмского острова Лидингё. Круиз внезапно продлился у тысячи пассажиров на борту. Однако людям в корабле не позавидуешь – очевидцы, заметившие паром, сообщили, что на нем полностью погас свет.

- Мы вышли с женой на пляж посмотреть, что происходит. Корабль двигался в полной темноте и тишине, как призрак. Он остановился в опасном месте, ведь там много причалов и лодок. Просто чудо, что ничего не оказалось на пути парома, - приводит комментарий свидетеля происшествия издание «Стокгольм. Сейчас».

Паромный оператор MOBY SPL уведомил, что на корабле произошли временные перебои в системе электропитания. Сейчас принято решение перезапустить генератор судна и с помощью буксировки вернуться в порт Стокгольма в целях безопасности.

- Все услуги для пассажиров оказываются в полном объеме. Бары, рестораны, а также магазины работают в соответствии с установленным графиком. Далее корабль ждут технические проверки. Если портовая власть Швеции даст добро, то паром продолжит следовать по маршруту, - сообщает пресс-служба MOBY SPL.

ИСТОЧНИК KP.RU