2019-11-06T23:50:09+03:00
Происшествия

После вечерней погони со стрельбой в Петербурге полиция схватила водителя «Фольксвагена», сбившего инспектора ГИБДД

Все началось с того, что злоумышленник отказался от проверки документов и попытался скрыться
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Стрельба и план-перехват разбудили жителей нескольких домов на улице Пионерстроя. Фото: vk.com/spb_todayСтрельба и план-перехват разбудили жителей нескольких домов на улице Пионерстроя. Фото: vk.com/spb_today
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6 ноября около 9 вечера полиция Петербурга задержала водителя «Фольксвагена», который пытался скрыться от стражей порядка после того, как сбил сотрудника ГИБДД.

Все началось с обычной проверки документов, от которой мужчина за рулем иномарки умчался на полной скорости. Вместе с ГИБДД за злоумышленником погнались несколько полицейских машин. На перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибунца водителя «Фольксвагена» остановили. Однако не тут-то было – когда стражи порядка подошли к авто, мужчина резко нажал на педаль газа, сбил инспектора ГИБДД и устремился прочь.

- Из-за этого, действуя в рамках закона, полицейские применили табельное оружие. Погоня со стрельбой закончилась удачно. Вскоре беглец бросил автомобиль и захотел спрятаться во дворах на улице Пионерстроя. Возле дома №29 его, наконец, задержали, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Гонщика доставили в отдел полиции для того, чтобы выяснить, чего же он так боялся и почему столь долго пытался скрыться. Стражи порядка сейчас проводят тщательную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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