Петербуржец продает макет Казанского собора за 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 00:20 2019-11-07T00:21:04+03:00

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Петербуржец продает дорогостоящий макет Казанского собора, который снимался в фильме «18-14». Лента повествует о любовных и детективных приключениях лицеистов Царского Села, в числе которых есть и совсем юный Александр Пушкин. По словам владельца мини-версии собора, модель воссоздана на высшем уровне с похвальной точностью.

- Макет включает Казанский собор и близлежащие дома Невского проспекта. Все вполне умещается на бильярдном столе. Самая верхняя точка в высоту около метра. Состояние отличное, все пропорции модели соблюдены. Просмотр мини-собора возможен в Зеленогорске, - пишет в интригующем объявлении владелец макета Михаил на сайте «Авито».

За макет просят ни много ни мало 2,5 миллиона рублей. Пока что объявление не закрыто, так что у богатых коллекционеров все еще есть шанс побороться за Казанский собор в миниатюре.

ИСТОЧНИК KP.RU