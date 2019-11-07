2019-11-07T00:21:04+03:00
Общество

Петербуржец продает макет Казанского собора за 2,5 миллиона рублей

Мини-версия собора снималась в фильме «18-14», повествующем о приключениях лицеистов Царского Села
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мини-собор использовали в фильме о юности Александра Пушкина. Фото: avito.ruМини-собор использовали в фильме о юности Александра Пушкина. Фото: avito.ru
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Петербуржец продает дорогостоящий макет Казанского собора, который снимался в фильме «18-14». Лента повествует о любовных и детективных приключениях лицеистов Царского Села, в числе которых есть и совсем юный Александр Пушкин. По словам владельца мини-версии собора, модель воссоздана на высшем уровне с похвальной точностью.

- Макет включает Казанский собор и близлежащие дома Невского проспекта. Все вполне умещается на бильярдном столе. Самая верхняя точка в высоту около метра. Состояние отличное, все пропорции модели соблюдены. Просмотр мини-собора возможен в Зеленогорске, - пишет в интригующем объявлении владелец макета Михаил на сайте «Авито».

За макет просят ни много ни мало 2,5 миллиона рублей. Пока что объявление не закрыто, так что у богатых коллекционеров все еще есть шанс побороться за Казанский собор в миниатюре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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