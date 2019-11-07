7 ноября суд рассмотрит жалобу бывшей жены Кержакова, требующей увеличить размер алиментов
7 ноября Выборгский районный суд рассмотрит апелляционную жалобу первой супруги экс-футболиста Александра Кержакова. Предметом спора стал размер алиментов, которые выплачивает своим детям именитый спортсмен. Напомним, после завершения карьеры доходы Александра упали с 25 миллионов до более 500 тысяч рублей. Сейчас он официально получает 250 тысяч в месяц за работу старшим тренером в молодежной сборной России по футболу U-18.
- Ранее в августе суд установил размер текущих алиментов - 1/6 части заработка и иного вида доходов. Однако Мария Кержакова подала апелляцию, требуя увеличить ежемесячные выплаты до 150 тысяч рублей с последующей индексацией. Жалобу рассмотрят 7 ноября, - сообщает детали прений бывших супругов объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Вдобавок, экс-супруга хочет ограничить выезд Кержакову из страны из-за неуплаты долгов по алиментам на целых 13 миллионов. Однако рассмотрение этого иска пока приостановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU