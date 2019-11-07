«Лети, мой друг, высоко»: В Петербурге захоронят останки 22-летнего летчика, погибшего в воздушном бою в 1942 году
7 ноября в 12:00 на Северном кладбище поселка Парголово пройдет церемония захоронения останков летчика, погибшего в воздушном бою с немецкими истребителями в 1942 году. Сержанту Александру Илларионову было всего 22 года. С начала Великой Отечественной войны он вызвался добровольцем на охрану Ленинградского фронта. После смерти его тело пролежало в болотной воде около 77 лет, пока его не нашел отряд специального поиска «Крылья Родины».
- Чудо, что останки и вещи павшего бойца хорошо сохранились. Например, у сержанта Илларионова нашли медальон с песней на стихи Григория Гридова - «Лети, мой друг, высоко, чтоб было больше счастья на земле». Рядом лежала фотография неизвестной девушки по имени Вера, - рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района Петербурга.
К сожалению, живых родственников погибшего героя найти не удалось. Волонтеры лишь узнали имена родителей летчика, однако они погибли во время ВОв.
ИСТОЧНИК KP.RU