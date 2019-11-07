Поезда метро от «Академической» до «Девяткино» ходят с увеличенным интервалом
Сбой графика движения по красной ветке метро произошел ранним утром 7 ноября. По громкой связи в подземке шло сообщение о том, что поезда от станции «Академическая» в сторону «Девяткино» следуют с увеличенным интервалом. Позднее от метрополитена пришло еще два сообщения:
- В 7:59 вестибюль 1 станции «Девяткино» закрыт по техническим причинам. Вестибюль 2 работает в обычном режиме, - гласило первое.
Второе пришло буквально через пять минут:
- Станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работают в режиме ограниченного пассажиропотока, - сообщает пресс-служба подземки.
Точные мотивы происходящего в метрополитене не сообщают, ограничиваясь лаконичным «по техническим причинам».
Пока движение в привычном ритме не восстановлено, едущим на работу петербуржцам, чтобы не опоздать, стоит иметь ввиду особенности работы подземки.
ИСТОЧНИК KP.RU