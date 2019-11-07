Поезда метро от «Академической» до «Девяткино» ходят с увеличенным интервалом

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-07T08:24:48+03:00

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Сбой графика движения по красной ветке метро произошел ранним утром 7 ноября. По громкой связи в подземке шло сообщение о том, что поезда от станции «Академическая» в сторону «Девяткино» следуют с увеличенным интервалом. Позднее от метрополитена пришло еще два сообщения:

- В 7:59 вестибюль 1 станции «Девяткино» закрыт по техническим причинам. Вестибюль 2 работает в обычном режиме, - гласило первое.

Второе пришло буквально через пять минут:

- Станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работают в режиме ограниченного пассажиропотока, - сообщает пресс-служба подземки.

Точные мотивы происходящего в метрополитене не сообщают, ограничиваясь лаконичным «по техническим причинам».

Пока движение в привычном ритме не восстановлено, едущим на работу петербуржцам, чтобы не опоздать, стоит иметь ввиду особенности работы подземки.

ИСТОЧНИК KP.RU