В четверг, 7 ноября, в Петербурге будет солнечно и морозно
«Мороз и солнце, день чудесный», - этими словами незабвенного поэта можно описать четверг, 7 ноября, в Санкт-Петербурге. Согласно прогнозу синоптиков, в городе не будет привычной слякоти, а тучи и облака разойдутся, установив барометр на «ясно». Ну почти.
- 7 ноября ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха утром около -5, днем -1...-3 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться,- сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Предупреждение о гололеде особенно актуально для автомобилистов. Далеко не все успели сменить резину на зимнюю, а небольшая оттепель после морозов дала иллюзию того, что со сменой «обувки» можно повременить. Но нет.
Во-первых: летние покрышки «дубеют» уже при +5 градусах, теряя свои сцепные свойства с дорогой. А во-вторых: они совсем не держат на обледенелой трассе.
Учитывая, что и в пятницу и в субботу также возможен гололед, внимательными на дорогах стоит быть и водителям и пешеходам.
ИСТОЧНИК KP.RU