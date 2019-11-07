2019-11-07T08:39:28+03:00
Общество

В четверг, 7 ноября, в Петербурге будет солнечно и морозно

Температура опустится до минус двух градусов, зато осадков не ожидается
Петр КИБЕР
Поделиться:
В четверг в Петребурге будет немного морозно.В четверг в Петребурге будет немного морозно.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

«Мороз и солнце, день чудесный», - этими словами незабвенного поэта можно описать четверг, 7 ноября, в Санкт-Петербурге. Согласно прогнозу синоптиков, в городе не будет привычной слякоти, а тучи и облака разойдутся, установив барометр на «ясно». Ну почти.

- 7 ноября ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха утром около -5, днем -1...-3 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться,- сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Предупреждение о гололеде особенно актуально для автомобилистов. Далеко не все успели сменить резину на зимнюю, а небольшая оттепель после морозов дала иллюзию того, что со сменой «обувки» можно повременить. Но нет.

Во-первых: летние покрышки «дубеют» уже при +5 градусах, теряя свои сцепные свойства с дорогой. А во-вторых: они совсем не держат на обледенелой трассе.

Учитывая, что и в пятницу и в субботу также возможен гололед, внимательными на дорогах стоит быть и водителям и пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальника Балтийской таможни, подозреваемого во взятке, посадили под домашний арест
Из-за эвакуации в 110-й школе учеников «выгнали на мороз» в одних рубашках
Сломалась магнитола: Петербуржец играл на гитаре в машине, коротая время на красном светофоре
Вандал повредил с десяток машин, припаркованных на Ленинском проспекте
Пенсионерке, которая перепутала робота-информатора «Петроэлектросбыта» с террористами, грозит уголовное дело
Бензиновая пленка покрыла Обводный канал и реку Екатерингофку
На новогодние праздники через Петербург до Хельсинки пустят дополнительный поезд
Стало известно, какие продукты петербуржцы чаще всего заказывают домой
Петербуржец умер от инфаркта во время ДТП под Гатчиной
Станции метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» вернулись в нормальный режим работы
Паром «Принцесса Анастасия» почти на 15 часов задержался в Стокгольме из-за неполадок с генераторами
«Добрый» дальнобойщик пытался провезти в кабине 50 килограммов косметики из Эстонии в Россию
«Встал и пошел»: В ДТП на Софийской улице у машины вырвало мотор, а водитель чудом выжил
Из-за «ограниченного» режима у метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» собрались толпы пассажиров
Поезда метро от «Академической» до «Девяткино» ходят с увеличенным интервалом
«Лети, мой друг, высоко»: В Петербурге захоронят останки 22-летнего летчика, погибшего в воздушном бою в 1942 году
7 ноября суд рассмотрит жалобу бывшей жены Кержакова, требующей увеличить размер алиментов
Комиссия по борьбе с лженаукой выступила против избрания ректора СПбГУП академиком РАН
Петербуржец продает макет Казанского собора за 2,5 миллиона рублей
После вечерней погони со стрельбой в Петербурге полиция схватила водителя «Фольксвагена», сбившего инспектора ГИБДД
«Призрак во тьме»: Петербургский паром «Принцесса Анастасия» с тысячей людей на борту застрял на мели в Стокгольме
Уволенная экс-глава Василеостровского района Юлия Киселева стала замруководителя администрации губернатора Петербурга
Из-за метели, ветра и мокрого снега в «Ленэнерго» перешли в особый режим работы
Неосторожный пешеход лишился ноги после того, как его снесла электричка на ж/д переходе в Приморском районе
Датские СМИ назвали имя террориста, который мог спланировать атаку на лайнер над Синаем
Суд оштрафовал безрассудного фаната, выстрелившего из ракетницы во время матча «Зенит» - ЦСКА