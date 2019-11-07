Из-за «ограниченного» режима у метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» собрались толпы пассажиров
Неприятным сюрпризом стали утренние ограничения на вход для жителей Гражданки и Мурино. Люди, привычно спешившие на работу, уткнулись в человеческие пробки в метро. Заторы образовались при входах на станции «Девяткино» и «Гражданский проспект». Причиной стали технические проблемы в подземке.
- Станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работают в режиме ограниченного пассажиропотока, - сообщала утром пресс-служба подземки.
При этом первый вестибюль «Девяткино» с 7:59 закрыт совсем. По словам очевидцев, все-таки прорвавшихся в подземку, на путях идут какие-то работы. При этом по громкой связи на всех станциях метрополитена транслируется сообщение, что поезда по красной ветке следуют с увеличенным интервалом.
Предположения, что на пути на участке от «Академической» до «Девяткино» мог упасть человек, не подтверждаются.
ИСТОЧНИК KP.RU