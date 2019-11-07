Из-за «ограниченного» режима у метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» собрались толпы пассажиров

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-07T09:01:44+03:00

На Гражданке и в Девяткино у входов в метро собрались толпы пассажиров. Фото: "Мегаполис"

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Неприятным сюрпризом стали утренние ограничения на вход для жителей Гражданки и Мурино. Люди, привычно спешившие на работу, уткнулись в человеческие пробки в метро. Заторы образовались при входах на станции «Девяткино» и «Гражданский проспект». Причиной стали технические проблемы в подземке.

- Станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работают в режиме ограниченного пассажиропотока, - сообщала утром пресс-служба подземки.

При этом первый вестибюль «Девяткино» с 7:59 закрыт совсем. По словам очевидцев, все-таки прорвавшихся в подземку, на путях идут какие-то работы. При этом по громкой связи на всех станциях метрополитена транслируется сообщение, что поезда по красной ветке следуют с увеличенным интервалом.

Предположения, что на пути на участке от «Академической» до «Девяткино» мог упасть человек, не подтверждаются.

ИСТОЧНИК KP.RU