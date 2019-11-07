2019-11-07T09:40:24+03:00
Происшествия

«Встал и пошел»: В ДТП на Софийской улице у машины вырвало мотор, а водитель чудом выжил

По словам очевидцев, «пилот» иномарки был пьян и не пристегнут
Петр КИБЕР
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На Софийской улице иномарка потеряла двигатель. Фото: vk.com/spb_todayНа Софийской улице иномарка потеряла двигатель. Фото: vk.com/spb_today
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Везет дуракам и пьяным, - так гласит народная мудрость. Неведомые силы, что оберегают две эти категории, вновь проявили свою чудодейственность и спасли водителя «Шевроле», который попал в аварию на Софийской улице в Шушарах.

- ДТП на круге Софийской улицы. Двигатель лежит отдельно от машины в 15 метрах, сбит столб. Машина - груда металлолома. Все службы на месте, - сообщали ночью четверга очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей происшествия, перед тем, как вылететь с дороги на разделительную полосу, «Шевроле» задела попутную машины. После этого иномарка и снесла столб, попутно потеряв двигатель. Удивительно, но водитель в страшной аварии практически не пострадал.

Когда приехавшие на место ДТП медики скорой помощи вытащили шофера из салона авто, он просто «встал и пошел». Возможно у мужчины был шок, хотя свидетели ДТП уверяют, что «пилот» иномарки сел за руль в пьяном виде. Пристегиваться ремнем безопасности он не стал.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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