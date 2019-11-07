2019-11-07T09:57:35+03:00
Общество

«Добрый» дальнобойщик пытался провезти в кабине 50 килограммов косметики из Эстонии в Россию

Водителя задержали сотрудники Кингисеппской таможни
Петр КИБЕР
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На дальнобойщика, который пытался провезти косметику в Россию, завели административное дело. Фото: sztu.customs.ru/На дальнобойщика, который пытался провезти косметику в Россию, завели административное дело. Фото: sztu.customs.ru/
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На административное дело «потянули» 50 килограммов косметики, которые в кабине грузовика пытался провезти из Эстонии в Россию водитель-дальнобойщик. Незадекларированный груз при досмотре машины обнаружили сотрудники Кингисеппской таможни на пункте пропуска в Ивангороде.

- В ходе таможенного контроля выяснилось, что в кабине у мужчины находится целый склад парфюмерной продукции известной марки L'OREAL. Общее количество разного рода «красоты» составило 111 штук весом более 50 килограммов, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

При этом о дополнительном грузе при декларировании шофер умолчал. Естественно, что заявлять такую партию косметики «для личного пользования» было глупо. Водитель признался, что отвезти шампуни, крема и прочее из Йыхви в Петербург за небольшую плату его попросил знакомый. Дальнобойщик, по доброте душевной, согласился.

Но таможенники это не оценили и завели на мужчину административное дело. Теперь водитель заплатит приличный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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