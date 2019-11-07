2019-11-07T10:14:07+03:00
Происшествия

Паром «Принцесса Анастасия» почти на 15 часов задержался в Стокгольме из-за неполадок с генераторами

Ранее СМИ сообщили, что корабль сел на мель, однако компания-оператор опровергла эту информацию
Сергей ВОЛЧКОВ
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СМИ сообщили, что судно село на мель. Однако в компании-операторе опровергли эту информацию. Фото: компания MOBY SPLСМИ сообщили, что судно село на мель. Однако в компании-операторе опровергли эту информацию. Фото: компания MOBY SPL
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Почти на 15 часов задержался рейс пассажирского парома «Принцесса Анастасия» по маршруту «СтокгольмХельсинки». Как сообщили «КП-Санкт-Петербург» в компании-операторе MOBY SPL, на борту судна возникла нештатная ситуация.

- Через полчаса после выхода парома из Стокгольма перезапустились электрические генераторы, - рассказала пресс-секретарь компании Анна Сорокина. – Из-за этого капитан принял решение вернуться в порт и провести полную проверку оборудования. Сообщения СМИ о том, что судно село на мель, не соответствуют действительности.

При этом, уточняет наша собеседница, никакой угрозы жизни и здоровью пассажиров не было: все 866 человек спокойно занимались своими делами, и даже специальная шоу-программа для отдыхающих не прерывалась ни на минуту.

- Просто на секунду погас и снова включился свет, - уточняет Сорокина. – Пока шла проверка оборудования, люди также находились на судне и спокойно спали в каютах.

Под утро разрешение на выход было успешно получено, и в 8:00 паром снова встал на маршрут. Сейчас «Принцесса Анастасия» направляется в Хельсинки. Прибыть в столицу Финляндии она должна к десяти часам вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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