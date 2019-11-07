Паром «Принцесса Анастасия» почти на 15 часов задержался в Стокгольме из-за неполадок с генераторами
Почти на 15 часов задержался рейс пассажирского парома «Принцесса Анастасия» по маршруту «Стокгольм – Хельсинки». Как сообщили «КП-Санкт-Петербург» в компании-операторе MOBY SPL, на борту судна возникла нештатная ситуация.
- Через полчаса после выхода парома из Стокгольма перезапустились электрические генераторы, - рассказала пресс-секретарь компании Анна Сорокина. – Из-за этого капитан принял решение вернуться в порт и провести полную проверку оборудования. Сообщения СМИ о том, что судно село на мель, не соответствуют действительности.
При этом, уточняет наша собеседница, никакой угрозы жизни и здоровью пассажиров не было: все 866 человек спокойно занимались своими делами, и даже специальная шоу-программа для отдыхающих не прерывалась ни на минуту.
- Просто на секунду погас и снова включился свет, - уточняет Сорокина. – Пока шла проверка оборудования, люди также находились на судне и спокойно спали в каютах.
Под утро разрешение на выход было успешно получено, и в 8:00 паром снова встал на маршрут. Сейчас «Принцесса Анастасия» направляется в Хельсинки. Прибыть в столицу Финляндии она должна к десяти часам вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU