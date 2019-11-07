Петербуржец умер от инфаркта во время ДТП под Гатчиной

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-07T10:28:32+03:00

В Выборгском районе столкнулись "Камаз" с мопедом, под Гатчиной водитель умер после ДТП от инфаркта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Сразу две серьезные аварии произошли в среду, 6 ноября, в Ленинградской области. Первое столкновение случилось около 9 часов утра на трассе «Высокое – Синицино» в Выборгском районе с участием «Камаза» и мопеда. Второе ДТП – в Гатчинском районе. В нем скончался водитель легковушки Renault.

- В 8:50 в среду, 6 ноября, на 37-м километре дороги «Высокое – Синицино» 26-летний водитель «Камаза» решил обогнать мопед, который ехал перед ним. Однако обгон обернулся серьезным ДТП. Грузовик сбил двухколесный транспорт. Благо, 58-летний водитель мопеда остался жив, но был госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Второе ДТП произошло около 16 часов того же для на Вырицком шоссе в поселке Пригородный Гатчинского района. Водитель автомобиля Renault Logan 64-лет неожиданно почувствовал себя плохо, потерял управление и столкнулся с легковушкой Kia, после чего улетел в кювет. После, во время госпитализации мужчина скончался в машине скорой помощи. По предварительным данным, сердце водителя не выдержало и произошел инфаркт.

По всем ДТП сотрудники дорожной инспекции проводят проверки и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU