Стало известно, какие продукты петербуржцы чаще всего заказывают домой

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-07T11:22:08+03:00

За год число заказов в сервисе доставки выросло в три раза. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Службы доставки продуктов становятся все популярнее. Не нужно тратить время на растерянное хождение между прилавками, а потом нести тяжелые пакеты домой. О том, какие товары выбирают горожане, рассказали представители сервиса iGooods.

По их словам, продуктовый набор зависит от сезона, но ключевые позиции всегда одинаковы: фрукты, овощи и молочные продукты. Первое место занимают бананы, которые присутствуют почти в четверти заказов. Среди лидеров - морковь, перец, молоко, творог и сметана.

При этом чаще всего доставкой продуктов пользуются жители Ленинского проспекта. Следом идет Комендантский проспект, проспект Ветеранов и Московский проспект. На пятом и шестом местах – улицы Коллонтай и Кораблестроителей.

- Основные факторы, которые оказывают влияние на количество заказов - длина улицы и количество магазинов поблизости. Номер один по доставкам - Ленинский проспект, протяженность которого составляет 10 км,- говорится в исследовании компании. - Однако есть и особенности: с Комендантского проспекта (2,5 км) заказывают на 26% больше, чем с проспекта Просвещения, который длиннее в три раза.

Всего с начала года по всем районам петербуржцы сделали 387 872 доставок, что в три раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Средний вес заказа - 27 кг, а в чеке обычно 25 позиций.

ИСТОЧНИК KP.RU