2019-11-07T11:22:08+03:00
Общество

Стало известно, какие продукты петербуржцы чаще всего заказывают домой

Первое место по популярности занимают бананы
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
За год число заказов в сервисе доставки выросло в три раза.За год число заказов в сервисе доставки выросло в три раза.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Службы доставки продуктов становятся все популярнее. Не нужно тратить время на растерянное хождение между прилавками, а потом нести тяжелые пакеты домой. О том, какие товары выбирают горожане, рассказали представители сервиса iGooods.

По их словам, продуктовый набор зависит от сезона, но ключевые позиции всегда одинаковы: фрукты, овощи и молочные продукты. Первое место занимают бананы, которые присутствуют почти в четверти заказов. Среди лидеров - морковь, перец, молоко, творог и сметана.

При этом чаще всего доставкой продуктов пользуются жители Ленинского проспекта. Следом идет Комендантский проспект, проспект Ветеранов и Московский проспект. На пятом и шестом местах – улицы Коллонтай и Кораблестроителей.

- Основные факторы, которые оказывают влияние на количество заказов - длина улицы и количество магазинов поблизости. Номер один по доставкам - Ленинский проспект, протяженность которого составляет 10 км,- говорится в исследовании компании. - Однако есть и особенности: с Комендантского проспекта (2,5 км) заказывают на 26% больше, чем с проспекта Просвещения, который длиннее в три раза.

Всего с начала года по всем районам петербуржцы сделали 387 872 доставок, что в три раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Средний вес заказа - 27 кг, а в чеке обычно 25 позиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальника Балтийской таможни, подозреваемого во взятке, посадили под домашний арест
Из-за эвакуации в 110-й школе учеников «выгнали на мороз» в одних рубашках
Сломалась магнитола: Петербуржец играл на гитаре в машине, коротая время на красном светофоре
Вандал повредил с десяток машин, припаркованных на Ленинском проспекте
Пенсионерке, которая перепутала робота-информатора «Петроэлектросбыта» с террористами, грозит уголовное дело
Бензиновая пленка покрыла Обводный канал и реку Екатерингофку
На новогодние праздники через Петербург до Хельсинки пустят дополнительный поезд
Петербуржец умер от инфаркта во время ДТП под Гатчиной
Станции метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» вернулись в нормальный режим работы
Паром «Принцесса Анастасия» почти на 15 часов задержался в Стокгольме из-за неполадок с генераторами
«Добрый» дальнобойщик пытался провезти в кабине 50 килограммов косметики из Эстонии в Россию
«Встал и пошел»: В ДТП на Софийской улице у машины вырвало мотор, а водитель чудом выжил
Из-за «ограниченного» режима у метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» собрались толпы пассажиров
В четверг, 7 ноября, в Петербурге будет солнечно и морозно
Поезда метро от «Академической» до «Девяткино» ходят с увеличенным интервалом
«Лети, мой друг, высоко»: В Петербурге захоронят останки 22-летнего летчика, погибшего в воздушном бою в 1942 году
7 ноября суд рассмотрит жалобу бывшей жены Кержакова, требующей увеличить размер алиментов
Комиссия по борьбе с лженаукой выступила против избрания ректора СПбГУП академиком РАН
Петербуржец продает макет Казанского собора за 2,5 миллиона рублей
После вечерней погони со стрельбой в Петербурге полиция схватила водителя «Фольксвагена», сбившего инспектора ГИБДД
«Призрак во тьме»: Петербургский паром «Принцесса Анастасия» с тысячей людей на борту застрял на мели в Стокгольме
Уволенная экс-глава Василеостровского района Юлия Киселева стала замруководителя администрации губернатора Петербурга
Из-за метели, ветра и мокрого снега в «Ленэнерго» перешли в особый режим работы
Неосторожный пешеход лишился ноги после того, как его снесла электричка на ж/д переходе в Приморском районе
Датские СМИ назвали имя террориста, который мог спланировать атаку на лайнер над Синаем
Суд оштрафовал безрассудного фаната, выстрелившего из ракетницы во время матча «Зенит» - ЦСКА