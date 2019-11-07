На новогодние праздники через Петербург до Хельсинки пустят дополнительный поезд

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-07T10:50:39+03:00

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Новогодние праздники - традиционное время путешествий. И если некоторые россияне отправляются в теплые края, то другие едут за рождественской сказкой в Финляндию. Чтобы закрыть высокий спрос на билеты, в РЖД решили пустить дополнительные поезда в предпраздничные и праздничные дни. Составы пойдут из Москвы, но с остановками в Петербурге и Выборге.

- В дни новогодних праздников и рождественских каникул назначается дополнительный поезд № 205/206 Москва – Хельсинки, - сообщает пресс-служба «Российских железных дорог».

В сторону Финляндии состав отправится 27, 28, 29 и 30 декабря 2019 года, а также 1, 2, 3, 4, 5, 7 января 2020 года. Из Москвы поезд уйдет в 16:55 и придет в Хельсинки в 10:31 следующего дня.

Обратные рейсы намечены на 28, 29, 30 декабря 2019 года и 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2020 года. Отправление из столицы Финляндии в 15:57, прибытие в Москву в 10:07 следующих суток.

Остановки в пути: Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Санкт-Петербург, Выборг, Вайниккала, Коувола, Лахти, Тиккурила, Пасила.

Поезд состоит только из купейных вагонов с биотуалетами и кондиционерами, есть места и для пассажиров с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU