2019-11-07T10:50:39+03:00
Общество

На новогодние праздники через Петербург до Хельсинки пустят дополнительный поезд

Состав будет ходить до столицы Финляндии из Москвы
Петр КИБЕР
Поделиться:
На новогодние праздники через Петербург в Финляндию путят дополнительный поезд.На новогодние праздники через Петербург в Финляндию путят дополнительный поезд.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Новогодние праздники - традиционное время путешествий. И если некоторые россияне отправляются в теплые края, то другие едут за рождественской сказкой в Финляндию. Чтобы закрыть высокий спрос на билеты, в РЖД решили пустить дополнительные поезда в предпраздничные и праздничные дни. Составы пойдут из Москвы, но с остановками в Петербурге и Выборге.

- В дни новогодних праздников и рождественских каникул назначается дополнительный поезд № 205/206 Москва – Хельсинки, - сообщает пресс-служба «Российских железных дорог».

В сторону Финляндии состав отправится 27, 28, 29 и 30 декабря 2019 года, а также 1, 2, 3, 4, 5, 7 января 2020 года. Из Москвы поезд уйдет в 16:55 и придет в Хельсинки в 10:31 следующего дня.

Обратные рейсы намечены на 28, 29, 30 декабря 2019 года и 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2020 года. Отправление из столицы Финляндии в 15:57, прибытие в Москву в 10:07 следующих суток.

Остановки в пути: Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Санкт-Петербург, Выборг, Вайниккала, Коувола, Лахти, Тиккурила, Пасила.

Поезд состоит только из купейных вагонов с биотуалетами и кондиционерами, есть места и для пассажиров с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальника Балтийской таможни, подозреваемого во взятке, посадили под домашний арест
Из-за эвакуации в 110-й школе учеников «выгнали на мороз» в одних рубашках
Сломалась магнитола: Петербуржец играл на гитаре в машине, коротая время на красном светофоре
Вандал повредил с десяток машин, припаркованных на Ленинском проспекте
Пенсионерке, которая перепутала робота-информатора «Петроэлектросбыта» с террористами, грозит уголовное дело
Бензиновая пленка покрыла Обводный канал и реку Екатерингофку
Стало известно, какие продукты петербуржцы чаще всего заказывают домой
Петербуржец умер от инфаркта во время ДТП под Гатчиной
Станции метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» вернулись в нормальный режим работы
Паром «Принцесса Анастасия» почти на 15 часов задержался в Стокгольме из-за неполадок с генераторами
«Добрый» дальнобойщик пытался провезти в кабине 50 килограммов косметики из Эстонии в Россию
«Встал и пошел»: В ДТП на Софийской улице у машины вырвало мотор, а водитель чудом выжил
Из-за «ограниченного» режима у метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» собрались толпы пассажиров
В четверг, 7 ноября, в Петербурге будет солнечно и морозно
Поезда метро от «Академической» до «Девяткино» ходят с увеличенным интервалом
«Лети, мой друг, высоко»: В Петербурге захоронят останки 22-летнего летчика, погибшего в воздушном бою в 1942 году
7 ноября суд рассмотрит жалобу бывшей жены Кержакова, требующей увеличить размер алиментов
Комиссия по борьбе с лженаукой выступила против избрания ректора СПбГУП академиком РАН
Петербуржец продает макет Казанского собора за 2,5 миллиона рублей
После вечерней погони со стрельбой в Петербурге полиция схватила водителя «Фольксвагена», сбившего инспектора ГИБДД
«Призрак во тьме»: Петербургский паром «Принцесса Анастасия» с тысячей людей на борту застрял на мели в Стокгольме
Уволенная экс-глава Василеостровского района Юлия Киселева стала замруководителя администрации губернатора Петербурга
Из-за метели, ветра и мокрого снега в «Ленэнерго» перешли в особый режим работы
Неосторожный пешеход лишился ноги после того, как его снесла электричка на ж/д переходе в Приморском районе
Датские СМИ назвали имя террориста, который мог спланировать атаку на лайнер над Синаем
Суд оштрафовал безрассудного фаната, выстрелившего из ракетницы во время матча «Зенит» - ЦСКА