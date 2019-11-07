2019-11-07T11:22:34+03:00
Происшествия

Пенсионерке, которая перепутала робота-информатора «Петроэлектросбыта» с террористами, грозит уголовное дело

Пожилая женщина не так расслышала слова и сообщила в полицию о заложенной бомбе
Петр КИБЕР
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Петербургская пенсионерка не расслышала сообщение робота-информатора и заявила в полицию о бомбе.Петербургская пенсионерка не расслышала сообщение робота-информатора и заявила в полицию о бомбе.Фото: Татьяна Коркина
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Перед сложным выбором стоят правоохранительные органы Петербурга. Они решают, заводить дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма против местной пенсионерки, или нет. 63-летняя женщина действительно звонила в полицию с предупреждением о бомбе, вот только сделала это по ошибке.

- 6 ноября в 14:31 в дежурную часть поступил звонок от жительницы Красносельского района. Она заявила, что на ее телефон позвонили и женский голос (робот) сказал, что в доме в почтовых ящиках бомба, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Естественно, что на место предполагаемого ЧП срочно прибыли стражи порядка, которые никакой бомбы не нашли. Вместе с оперативниками ФСБ полицейские установили , что на телефон пенсионерки звонили с робота информатора, принадлежащего «Петроэлектросбыту».

В компании информацию подтвердили: да, звонок был, вот только робот сообщал не о бомбе, а предупреждал о мошенниках.

- Петроэлектросбыт предупреждает! В вашем доме замечены мошенники. Они вручают или оставляют в почтовых ящиках уведомления о необходимости замены счетчиков. Пожалуйста, будьте бдительны! - гласил текст.

Эти слова, по невнимательности, пенсионерка и приняла за угрозы взрыва.

Но хоть дело и обернулось конфузом, по закону пожилой женщине грозит уголовное дело за ложное сообщение о терроризме. Заводить его или нет, сейчас и решают стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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