2019-11-07T12:04:03+03:00
Происшествия

Вандал повредил с десяток машин, припаркованных на Ленинском проспекте

Неизвестный бородатый мужчина отломал зеркала заднего вида и поцарапал краску автомобилей [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Вандал испортил порядка десяти машин, припаркованных на Ленинском проспекте в ПетербургеВандал испортил порядка десяти машин, припаркованных на Ленинском проспекте в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Оставив на ночь автомобили на Ленинском проспекте в Петербурге, водители не ожидали, что утром их будет ждать неприятный «сюрприз». В ночь на четверг, 7 ноября, неизвестный вандал устроил погром возле дома 55, корпус 1, повредив порядка десяти машин. Со слов очевидцев, мужчина с бородой и в черном одеянии бил и отламывал зеркала заднего вида, а также царапал краску на капоте. Произошло все около половины первого ночи.

Неизвестный мужчина отламывал и разбивал зеркала заднего вида и пинал ногой машины Фото: СОЦСЕТИ

Неизвестный мужчина отламывал и разбивал зеркала заднего вида и пинал ногой машиныФото: СОЦСЕТИ

- Машины стояли нормально припаркованы, вдоль тротуара. Зеркала ломал паренек, который усиленно кричал, что занимался половым актом с чужими мамами, - рассказал один из свидетелей действий вандала.

Владельцы пострадавших авто уже обратились с проблемой в полицию Фото: СОЦСЕТИ

Владельцы пострадавших авто уже обратились с проблемой в полициюФото: СОЦСЕТИ

У машин пострадали не только зеркала, но и кузова – на них много вмятин от ботинка на дверях и крыльях. Пострадавшие автомобилисты рассказали, что вызвали полицию. Сотрудники приехали, все осмотрели, но хулигана еще не нашли. Сумма общего ущерба на данный момент также не установлена.

В связи с инцидентом в сети разгорелся жаркий спор. Некоторые горожане решили поддержать вандала, высказав недовольство тем, что автомобилисты «достали парковать свои «тазы» на улице», а также ставить их в неположенном месте. Однако другие в ответ им заявили, что ломать чужую собственность – это преступление. А с неправильной парковкой вопросы должна решать дорожная инспекция, а не вандалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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