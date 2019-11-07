Смольный начал опрос о переименовании метро «Новокрестовская» в «Зенит»
Казалось, только недавно станция метро «Новокрестовская» распахнула свои двери для гостей чемпионата мира по футболу. Но прошел год, и власти Санкт-Петербурга внезапно решили провести опрос о переименовании станции.
- Уважаемые петербуржцы, приглашаем вас принять участие в голосовании по вопросу переименования станции «Новокрестовская» в «Зенит», - говорится в сообщении на сайте Смольного.
Простая форма опроса содержит лишь три варианта: «да», «нет» и «затрудняюсь ответить».
При этом, при выборе одного из пунктов, результаты голосования не показываются. Таким образом узнать поддерживают горожане идею смены имени станции, или нет, смогут лишь сами устроители.
Для чего и по какой причине именно сейчас «вспыла» эта инициатива, неизвестно. Но подобные предложения были и раньше, с ними, в частности выступали представитель фанатских организаций «Зенита».
Опрос можно пройти на сайте Смольного. Фото: gov.spb.ru/gov
ИСТОЧНИК KP.RU