Мощный пожар разгорелся на стройке ЖК в Шушарах

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-07T13:50:40+03:00

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Серьезный пожар произошел на стройке жилого комплекса на Новгородском проспекте в Шушарах в четверг, 7 ноября, около часа дня. Огромные, черные клубы дыма видны со всех точек Пушкинского и Московского районов Петербурга. Свидетели ЧП рассказывают о том, что вся копоть летит в сторону аэропорта Пулково и ЭкспоФорума, некоторые отмечают, что запах гари ощущается даже на Васильевском острове.

- Битумные материалы горят! Возможно баллон пропановский слили, конденсат загорелся. Охватило пламенем техноникель. Не часто, но такое случается, - предположили очевидцы пожара.

Затаив дыхание, горожане смотря за тем, как полыхают чьи-то будущие квартиры. Масштаб катастрофы на данный момент еще не известен.

Как пояснили "КП-Петербург" в МЧС Петербурга, на крыше строящегося дома горела бочка с битумом. Именно из-за нее было столько дыма. В 13:30 часа пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате ЧП нет.

Пожар на стройке ЖК на Новгородском проспекте в поселке Шушары в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU