2019-11-07T14:01:37+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге ожидается резкое потепление

Погода в Санкт-Петербурге к 10 ноября 2019 года порадует горожан аномальной для этого времени температурой воздуха
Степан СТЕПАНОВ
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Резкое потепление ожидается в Санкт-Петербурге в середине ноября.Резкое потепление ожидается в Санкт-Петербурге в середине ноября.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Начало ноября 2019 года в Санкт-Петербурге выдалось достаточно прохладным. В четверг, 7 ноября, столбик термометра утром показывал ниже нуля, но в ближайшие дни ожидается резкая смена погоды. Аномальное для этого периода времени потепление придет в город на Неве к выходным. Судя по прогнозу, днем воздух в Санкт-Петербурге прогреется до плюс 8, ночью - до плюс 2. Правда, есть один нюанс: метеорологи не исключают осадков в виде дождя.

- В субботу, 9 ноября, погода в Санкт-Петербурге будет пасмурной, прогнозируется дождь, столбик термометра днем покажет до плюс 4, - сообщается на портале Gismeteo. - В воскресенье, 10 ноября, будет еще теплее - днем до плюс 7, ночью - до плюс 3. По-прежнему будет облачно с осадками.

Такая аномально теплая погода в ноябре в Санкт-Петербурге продержится примерно до 20-х чисел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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