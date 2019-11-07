На внутреннем кольце КАД между Рябовским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-07T14:25:35+03:00

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Новую «радость» для петербургских автомобилистов готовят дорожные службы. На полторы недели будет ограничено движение по внутреннему кольцу КАД между Рябовским и Мурманским шоссе. Две полосы из четырех будут перекрыты, а еще на двух ограничат скорость.

- В период с 8 по 20 ноября 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Причиной для перекрытия станут работы по устранению колейности на третьей полосе. Вся информация о ремонте будет выведена на цифровые табло трассы, а место работ обозначат пластиковыми барьерами и знаками.

В УПРДОРе просят водителей быть внимательнее и соблюдать все ограничения. Что касается сроков, то они рассчитаны из нормальных погодных условий и могут увеличиться из-за капризов природы.

ИСТОЧНИК KP.RU