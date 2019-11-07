Еду из «Пятерочки» будут отдавать на корм свиньям и другим животным

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-07T14:50:10+03:00

Так станут поступать с продуктами, у которых потерян товарный вид

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Те, кто еще застал советские времена, знают, сто при СССР пищевые отходы не выбрасывали, а собирали и отправляли на корм скоту. Свинки и прочие сельскохозяйственные питомцы хорошо набирали вес на таких «харчах». Теперь то же самое начали делать и в торговой сети «Пятерочка». Все продукты, которые не удалось продать, пойдут на переработку в еду для животных.

- На территории Петербурга и Ленинградской области запускается новый проект. В корм животным пойдут продукты, потерявшие товарный вид. Речь идет о фруктах, овощах, мучных изделиях, а также бакалее, - пишет «Мойка 78».

При этом «просрочкой» живность кормить не будут. Вся еда, побитая и помятая, отдается до конца срока годности.

Эксперимент, в котором участвуют 400 магазинов, идет с сентября и уже признан успешным. Только за первые две недели на переработку ушло 130 тонн продуктов. Это треть общего отхода магазинов.

В торговой сети заверяют, что к апрелю 2020 года все «Пятерочки» Петербурга и области будут участвовать в проекте. Это выгодно и самим коммерсантам - не надо платить за утилизацию и животноводам, которые получают бесплатную еду.

ИСТОЧНИК KP.RU