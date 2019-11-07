СКА лишился Виктора Тихонова

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-07T15:24:18+03:00

Виктор Тихонов играл за СКА с 2011 года, но теперь переезжает в Казань. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Внук и полный тезка легендарного хоккейного тренера Виктора Тихонова больше не будет играть за петербургский СКА. Нападающего, у которого в последнее время не клеилось в составе армейцев, «сослали» в Казань. Точнее обменяли.

- Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» произвели обмен. В Казань отправляются нападающий Виктор Тихонов и защитник Роман Рукавишников, в стан армейцев переходит защитник Игорь Ожиганов, - сообщает 7 ноября пресс-служба петербуржцев.

Причины, по которым армейцы решили расстаться с именитым нападающим, лежат на поверхности. Сам Виктор в последнее время не был лидером команды, а учитывая результаты СКА (9 поражений в последних 13 играх), встряска коллективу с берегов Невы ох как нужна.

Напомним, что Тихонов играл в составе красно-синих с сезона 2011/12 года. в 2015/16 годах он попытал силы в НХЛ, но не смог закрепиться ни в «Чикаго» ни в «Аризоне» и вернулся в Петербург.

Со СКА Виктор Тихонов дважды становился обладателем Кубка Гагарина, а в 2013 году, по окончании сезона поучил приз «Золотой шлем» как один из лучших игроков КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU