СКА лишился Виктора Тихонова
Внук и полный тезка легендарного хоккейного тренера Виктора Тихонова больше не будет играть за петербургский СКА. Нападающего, у которого в последнее время не клеилось в составе армейцев, «сослали» в Казань. Точнее обменяли.
- Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» произвели обмен. В Казань отправляются нападающий Виктор Тихонов и защитник Роман Рукавишников, в стан армейцев переходит защитник Игорь Ожиганов, - сообщает 7 ноября пресс-служба петербуржцев.
Причины, по которым армейцы решили расстаться с именитым нападающим, лежат на поверхности. Сам Виктор в последнее время не был лидером команды, а учитывая результаты СКА (9 поражений в последних 13 играх), встряска коллективу с берегов Невы ох как нужна.
Напомним, что Тихонов играл в составе красно-синих с сезона 2011/12 года. в 2015/16 годах он попытал силы в НХЛ, но не смог закрепиться ни в «Чикаго» ни в «Аризоне» и вернулся в Петербург.
Со СКА Виктор Тихонов дважды становился обладателем Кубка Гагарина, а в 2013 году, по окончании сезона поучил приз «Золотой шлем» как один из лучших игроков КХЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU