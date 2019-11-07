Бывший замначальника ФСИН Петербурга, обвиняемый в получении взяток, отправится под суд

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-07T15:33:07+03:00

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ГУ ФСИН России, обвиняемого в получении взятки при строительстве "Крестов-2" Фото: Тимур ХАНОВ

В течение пяти лет Сергей Мойсеенко «заработал» более 710 миллионов рублей за общее покровительство

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В Петербурге в четверг, 7 ноября, завершилось расследование уголовного дела о получении взяток в вязи со строительством следственного изолятора «Кресты-2». Обвиняемым является бывший заместитель начальника ГУ ФСИН России по Северной столице и Ленинградской области 56-летний Сергей Мойсеенко. За пять лет он «заработал» более 710 миллионов рублей.

- С марта 2010 по август 2015 годов Мойсеенко множество раз получал от двух генеральных директоров коммерческих структур взятки за общее покровительство. В частности, бывший замначальника ФСИН распорядился, чтобы его подчиненные без задержек подписывали акты выполненных работ по строительству СИЗО «Кресты-2» в городе Колпино, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Также он выдавал указания по их оплате, выдаче авансов в начале каждого года в максимальном размере, предусмотренном ранее заключенным государственным контрактом.

Сейчас следователи собрали достаточную доказательную базу для того, чтобы утвердить обвинение. Напомним, что ранее суд осудил одного из предпринимателей, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU