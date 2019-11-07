2019-11-07T15:33:07+03:00
Происшествия

Бывший замначальника ФСИН Петербурга, обвиняемый в получении взяток, отправится под суд

В течение пяти лет Сергей Мойсеенко «заработал» более 710 миллионов рублей за общее покровительство
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ГУ ФСИН России, обвиняемого в получении взятки при строительстве "Крестов-2"В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ГУ ФСИН России, обвиняемого в получении взятки при строительстве "Крестов-2"Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Петербурге в четверг, 7 ноября, завершилось расследование уголовного дела о получении взяток в вязи со строительством следственного изолятора «Кресты-2». Обвиняемым является бывший заместитель начальника ГУ ФСИН России по Северной столице и Ленинградской области 56-летний Сергей Мойсеенко. За пять лет он «заработал» более 710 миллионов рублей.

- С марта 2010 по август 2015 годов Мойсеенко множество раз получал от двух генеральных директоров коммерческих структур взятки за общее покровительство. В частности, бывший замначальника ФСИН распорядился, чтобы его подчиненные без задержек подписывали акты выполненных работ по строительству СИЗО «Кресты-2» в городе Колпино, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Также он выдавал указания по их оплате, выдаче авансов в начале каждого года в максимальном размере, предусмотренном ранее заключенным государственным контрактом.

Сейчас следователи собрали достаточную доказательную базу для того, чтобы утвердить обвинение. Напомним, что ранее суд осудил одного из предпринимателей, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В контактном зоопарке енот набросился на маленького ребенка
КАД полностью перекроют в оба направления на развязке с Московским шоссе
Солдаты ЗВО нашли концлагерь времен войны на территории Ленинградской области
Петербуржцы смогут бесплатно проверить кровь на диабет
Кинотеатр «Максим» отремонтируют и откроют заново через два года
СКА лишился Виктора Тихонова
Еду из «Пятерочки» будут отдавать на корм свиньям и другим животным
На внутреннем кольце КАД между Рябовским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
Селфи с трупом: Петербуржца, зверски убившего молодую девушку, осудили на 16 лет
Прошедшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени
В Санкт-Петербурге ожидается резкое потепление
Мощный пожар разгорелся на стройке ЖК в Шушарах
Смольный начал опрос о переименовании метро «Новокрестовская» в «Зенит»
На пьяного петербуржца, сбившего инспектора ГИБДД, завели уголовное дело
Начальника Балтийской таможни, подозреваемого во взятке, посадили под домашний арест
Из-за эвакуации в 110-й школе учеников «выгнали на мороз» в одних рубашках
Сломалась магнитола: Петербуржец играл на гитаре в машине, коротая время на красном светофоре
Вандал повредил с десяток машин, припаркованных на Ленинском проспекте
Пенсионерке, которая перепутала робота-информатора «Петроэлектросбыта» с террористами, грозит уголовное дело
Бензиновая пленка покрыла Обводный канал и реку Екатерингофку