Бывший замначальника ФСИН Петербурга, обвиняемый в получении взяток, отправится под суд
В Петербурге в четверг, 7 ноября, завершилось расследование уголовного дела о получении взяток в вязи со строительством следственного изолятора «Кресты-2». Обвиняемым является бывший заместитель начальника ГУ ФСИН России по Северной столице и Ленинградской области 56-летний Сергей Мойсеенко. За пять лет он «заработал» более 710 миллионов рублей.
- С марта 2010 по август 2015 годов Мойсеенко множество раз получал от двух генеральных директоров коммерческих структур взятки за общее покровительство. В частности, бывший замначальника ФСИН распорядился, чтобы его подчиненные без задержек подписывали акты выполненных работ по строительству СИЗО «Кресты-2» в городе Колпино, - сообщили в следственном комитете Петербурга.
Также он выдавал указания по их оплате, выдаче авансов в начале каждого года в максимальном размере, предусмотренном ранее заключенным государственным контрактом.
Сейчас следователи собрали достаточную доказательную базу для того, чтобы утвердить обвинение. Напомним, что ранее суд осудил одного из предпринимателей, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU