Кинотеатр «Максим» отремонтируют и откроют заново через два года

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-07T16:01:40+03:00

Через два года кинотеатр "Максим" вновь откроет двери для гостей. Фото: Предоставлено администрацией Приморского района

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Легендарный кинотеатр «Максим», в котором когда-то бывали почти все жители Приморского района, вскоре снова распахнет свои двери. С конца 90-х годов здание на Ланском шоссе стояло заброшенным, но теперь принят проект его реставрации и превращения в мультимедийное пространство.

- «Максим» – это больше, чем кинотеатр, это часть пусть и новой, но все-таки истории города. Я ходил в этот кинотеатр на свидания со своей будущей супругой. Я водил сюда детей. Для меня это очень значимое место, – рассказал газете «Петербургский дневник» глава Приморского района Николай Цед.

Чиновник отметил, что в других районах города подобные кинотеатры давно стали торговыми точками, но с «Максимом» такого не будет. К 2021 году здание 1968 года постройки превратят в трансформируемое кино- и театральное пространство.

Здесь будет кинозал на 799 зрителей, лектории и кружки для детей. Здесь будут проходить концерты, фестивали и прочие мероприятия.

Надо сказать, что кинотеатр «Максим» был построен по типовому проекту. В городе еще несколько таких зданий, часть из которых перепрофилирована под другие нужды.

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ИСТОЧНИК KP.RU