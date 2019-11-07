2019-11-07T16:11:53+03:00
Здоровье

Петербуржцы смогут бесплатно проверить кровь на диабет

Сдать анализы можно будет с 14 по 17 ноября
Лилия КОЗЛОВА
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С 14 по 17 ноября петербуржцы смогут бесплатно провериться на диабетС 14 по 17 ноября петербуржцы смогут бесплатно провериться на диабетФото: Артем КИЛЬКИН
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Жители Петербурга смогут бесплатно проверить свое здоровье и сдать анализ крови на диабет. Акцию «Диабет: знаю, контролирую, живу» запустил городской Роспотребнадзор, в рамках которой каждый желающий с 14 по 17 ноября получит возможность пройти тест и выяснить, нет ли у него риска столкнуться с этим заболеванием.

- Своевременное выявление симптомов сахарного диабета 2-го типа позволяет снизить риск развития заболевания и избежать тяжелых осложнений. По данным Международной диабетической федерации, сегодня четыре семьи из пяти, в которых есть человек с диабетом, испытывают трудности с распознаванием сахарного диабета, - пояснили в петербургском Роспотребнадзоре.

Для того, чтобы пройти проверку, для начала нужно пройти на сайте Центра молекулярной диагностики тест, который быстро оценит степень риска развития сахарного диабета 2-го типа, а после получить промокод. Он предоставляет 100 процентную скидку на скрининговое исследование для диагностики диабета и контроля уровня сахара крови. Пройти его можно по всех медицинских офисах Центра с 14 по 17 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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