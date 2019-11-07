Солдаты ЗВО нашли концлагерь времен войны на территории Ленинградской области

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-07T16:32:32+03:00

За прошедший год поисковики обнаружили останки более 1,4 тысячи человек, в том числе 619 мирных жителей

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С момента окончания Великой отечественной войны прошло уже почти 75 лет, а останки солдат и мирных жителей до сих пор во множестве лежат в земле. Из поисками занимаются как добровольческие отряды, так и специальные подразделения Минобороны. Есть такое и у Западного военного округа (ЗВО). Итоги поискового сезона подвели в начале ноября.

- В текущем году военнослужащие ЗВО провели 15 экспедиций в Ленинградской, Новгородской, и других областях, в Карелии, Крыму и Республике Беларусь. Так, в Ленинградской области был обнаружен и обследован фашистский концентрационный лагерь времен Великой отечественной войны, - сообщает пресс-служба ЗВО.

Во время экспедиций военнослужащие обнаружили останки 1418 человек, среди них 619 мирных жителей (в том числе расстрелянных у деревни Жестяная горка в Новгородской области), 667 красноармейцев, удалось установить 28 имен.

Найденные поисковиками останки 132 военнослужащих Вермахта передадут германской стороне.

Попадались солдатам ЗВО и боеприпасы. Все они отправились на полигон для уничтожения, а вот образцы обмундирования, предметы быта, элементы вооружения станут музейными экспонатами.

На следующий год работа поисковиков продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU