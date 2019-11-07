2019-11-07T16:56:25+03:00
Дом. Семья

В контактном зоопарке енот набросился на маленького ребенка

4-летнему мальчику понадобилась помощь врачей
Петр КИБЕР
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В Петербурге енот покусал маленького мальчика.В Петербурге енот покусал маленького мальчика.Фото: Тимур ХАНОВ
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Не всякое общение с животными идет на пользу детям. Так, у енота из частного контактного зоопарка сдали нервы, а может проснулись природные инстинкты, и милый полосатый зверек набросился на маленького ребенка. Родителям пришлось срочно везти сына в больницу.

- При поступлении у ребенка диагностировали укушенную инфицированную рану кисти, - пишут «Невские новости» со ссылкой на собственные источники.

Учитывая, что зубы енота могли занести заразу в кровь ребенка, 4-летнего мальчика вместе с мамой решили оставить в больнице под наблюдением. На данный момент состояние малыша удовлетворительное.

При этом сами хозяева зверинца, расположенного в Невском районе Петербурга, в соцсетях уверяют, что у них не зоопарк, а «контактная выставка» и никто не гарантирует посетителям, что питомцев можно будет взять в руки: «Все зависит от настроения енотика».

Видимо в этот раз енотик был сильно не в духе.

Будут ли родители пострадавшего ребенка предъяволять претензии организаторам выставки, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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