Петербуржцев просят помочь в строительстве нового приюта для кошек и собак

СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-07T17:32:36+03:00

Центр "Велес" против петербуржцев помочь со строительством нового приюта для собак и кошек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Центр помощи диким животным «Велес» начал строительство нового приюта для кошек и собак. Жилье и ветеринарная помощь для хвостатых откроется в поселке Терволово Гатчинского района Ленинградской области. Уже сейчас на попечительстве волонтеров находятся 80 собак и 36 кошек, которым срочно нужны теплые дома.

- Приют разместится на участке в 4 гектара, где расположены несколько зданий общей площадью 1554 квадратных метров. Они давно не эксплуатировались, поэтому многие частично поврежденные или недостроенные, - рассказали в «Велесе».

Центр будет рад любой помощи: горожанам, которые будут готовы заняться строительством, ремонтом и приведением в порядок территорий и зданий. Также нужны строительные материалы. Приехать можно в любое время и в любой день, на месте всегда кто-то есть, и идет работа.

Также желающие могут приезжать, чтобы выгулять собак или привезти корм для питомцев. Подойдут любые корма, но нужны и влажные, так как на по печении волонтеров есть несколько беззубых животных.

Узнать все подробности и том, как помочь приюту можно на официальной странице «ВКонтакте» центра «Велес» или по телефону +7 (911) 984-70-94.

ИСТОЧНИК KP.RU