Отец семейства пытался провезти в Россию 45 килограммов взбитых сливок

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-07T18:04:29+03:00

На таможне у петербуржца отобрали 45 килограммов взбитых сливок, которые он вез "для семьи". Фото: Олег УКЛАДОВ

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Настоящего «сладкоежку» задержали на Ивангородской таможне местные сотрудники. Инспектора не поверили, что семья жителя Санкт-Петербурга сможет съесть 45 килограммов взбитых сливок. А именно так объяснил объем груза в своей машине сам нарушитель.

- Мужчина заявил, что не знал о нормах по обязательному письменному декларированию на продукцию животного происхождения весом более пяти килограммов, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Именно поэтому товар он не задекларировал. А было что. Из Эстонию в Россию петербуржец вез 132 баллончика со сливками. Неудивительно, что таможенники не поверили, что вся партия «сладостей» предназначена для личного пользования.

В итоге на мужчину завели сразу два административных дела: за ввоз незадекларированного товара и товара животного происхождения свыше пяти килограммов без необходимых документов от Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU