Отец семейства пытался провезти в Россию 45 килограммов взбитых сливок
Настоящего «сладкоежку» задержали на Ивангородской таможне местные сотрудники. Инспектора не поверили, что семья жителя Санкт-Петербурга сможет съесть 45 килограммов взбитых сливок. А именно так объяснил объем груза в своей машине сам нарушитель.
- Мужчина заявил, что не знал о нормах по обязательному письменному декларированию на продукцию животного происхождения весом более пяти килограммов, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Именно поэтому товар он не задекларировал. А было что. Из Эстонию в Россию петербуржец вез 132 баллончика со сливками. Неудивительно, что таможенники не поверили, что вся партия «сладостей» предназначена для личного пользования.
В итоге на мужчину завели сразу два административных дела: за ввоз незадекларированного товара и товара животного происхождения свыше пяти килограммов без необходимых документов от Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU