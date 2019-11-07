Лиса умилила петербуржцев игривой охотой в парке Гатчины

СЕГОДНЯ 18:06 2019-11-07T18:06:16+03:00

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Жители Гатчины с умилением наблюдали за тем, как лиса устроила охоту в городском парке Сильвия. Днем в четверг, 7 ноября, рыжая плутовка скакала между деревьев, выискивая мелких грызунов, резко подпрыгивая в воздух и ныряя головой в снег. При этом хвостатая совершенно не пугалась того, что вокруг ходят люди и снимают ее на видео, так как была очень сильно увлечена процессом поиска мышек.

- Мы подошли к ней совсем близко, а она даже не испугалась. Играла с мышкой, подбрасывала ее вверх и тут же ныряла за ней в снег. На нас она не обращала никакого внимания, - рассказала жительница Гатчины в сети.

По словам местных жителей, игривая охота красавицы продолжалась почти целый день. Она бегала туда-сюда по парку в поисках новой добычи.

Однако, несмотря на то, что лисичка совершенно не боится людей, горожане напомнили, что пытаться погладить или покормить с рук ее не стоит. Дикие животные могут испугать и укусить человека. Также они бывают переносчиками серьезных болезней таких как бешенство.

Личика устроила охоту в городском парке Гатчины .

ИСТОЧНИК KP.RU