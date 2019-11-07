2019-11-07T19:24:48+03:00
Происшествия

Шушары стали лидером по загрязнению канализации тряпками

Рабочим приходится по пять раз в неделю прочищать насосы ломом
Лилия КОЗЛОВА
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Шушары стали лидером по загрязнению канализации тряпками / Фото: "Водоканал"Шушары стали лидером по загрязнению канализации тряпками / Фото: "Водоканал"
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Жители поселка Шушары в Петербурге оказались не самыми добросовестными пользователями канализации, скидывая в нее огромное количество мусора. В четверг, 7 ноября, «Водоканал» проводил осмотр насосной станции (КНС). Оказалось, что она вся забита тряпками, неткаными материалами и всякими другими отходами, которые принято выбрасывать в мусорное ведро. Так, из-за нарушения абонентами правил пользования канализацией, Шушары стали «лидером» по ее загрязнению посторонними предметами.

- На глазах у представителей СМИ разобрали оборудование, работа которого была приостановлена из-за аномального «потока» мусора. Внутри насос оказался наглухо забит тряпками, которые настолько плотно сбились в ком, что сотрудникам филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» пришлось поддеть их ломом, - рассказала пресс-служба «Водоканала».

Обычно во всех районах оборудование станций работает нормально, но только в Шушарах приходится прочищать насосы по пять раз в неделю. Сотрудники предприятия проводят беседы с представителями ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний, а также местными жителями, объясняя, что такие засоры могут привести к серьезным проблемам работы всей системы. Из-за засоров вода начнет вытекать наружу и затапливать весь район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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