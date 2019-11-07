Полиция Петербурга поймала закладчика наркотиков, который складировал запрещенные вещества в отеле

СЕГОДНЯ 19:29 2019-11-07T19:29:33+03:00

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6 ноября около 11 часов ночи полиция Петербурга задержала закладчика наркотиков. Злоумышленник хранил килограммы запрещенных веществ в апарт-отеле на улице Хошимина. Оказалось, что он уже бывалый преступник, поэтому с чемоданом запрещенных веществ чувствовал себя куда безопаснее в съемном жилье. Его поймали на улице 6 ноября, а на следующий день нагрянули к нему в гости в отель с обыском.

- Стражи порядка обнаружили в гостиничном номере два килограмма наркотического средства растительного происхождения. Кроме этого, они нашли 150 граммов кокаина и большое количество неизвестных таблеток, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все, что изъяли, тут же отправили на экспертизу. Если исследования подтвердят, что это наркотические вещества, то злоумышленнику может грозить уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU