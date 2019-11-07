В Петербурге открылся научно-технический центр по производству лекарств

СЕГОДНЯ 19:48 2019-11-07T19:48:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге торжественно открыли научно-технический центр (НТЦ), который будет создавать лекарства. НТЦ принадлежит компании «Полисан». В нем 6 этажей, на площади которых создали 150 новых рабочих мест. Специалисты займутся не только производством лекарств, но и разработкой их новых составов, а также совершенствованием различных аналитических методик.

- Ввод НТЦ в эксплуатацию завершил крупный инвестиционный проект стоимостью в 4,5 миллиарда рублей. Теперь у города есть огромный фармацевтический кластер, объединивший 150 компаний и 30 научно-исследовательских организаций и университетов. Это позволяет занять достойное место в экономике страны, - передает слова вице-губернатора Евгения Елина пресс-служба Смольного.

НТЦ удачно расположено на одной территории с фармацевтическим заводом. Благодаря этому сотрудники научного подразделения смогут активнее внедрять разработки и масштабировать их. Добавим, что ежегодно «Полисан» выпускает более 16 миллионов упаковок лекарственных препаратов, которые высоко востребованы в медицине.

ИСТОЧНИК KP.RU