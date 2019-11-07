2019-11-07T20:30:58+03:00
Общество

В порту Петербурга нашли 18 тонн кунжута из Индии с опасными дрозофилами

Россельхознадзор выявил мертвые имаго азиатской ягодной дрозофилы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Опасные мухи прятались в складках мешков. Фото: ogorodsadovod.comОпасные мухи прятались в складках мешков. Фото: ogorodsadovod.com
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Россельхознадзор обнаружил в морском порту Санкт-Петербурга контейнер кунжута, в котором находились имаго (взрослая стадия развития – прим. ред.) азиатской ягодной дрозофилы. Оказалось, что для специалистов ведомства это первый случай находки данных вредителей. Мух нашли уютно спрятавшихся в складках мешков с кунжутом. Ввоз груза весом в 18 тонн оказался под серьезным вопросом.

- К счастью, имаго насекомых были мертвы. Ветеринарная лаборатория провела проверку, которая показала, что в самом кунжуте насекомые не выявлены. Поэтому груз в итоге выпустили из морского порта, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Хотя мертвая азиатская дрозофила неопасна, проверка была необходима, ведь живое насекомое этого вида является опасным вредителем многих ягод. Более того, мухи очень быстро размножаются, из-за чего их легко занести в разные регионы России и мира при неосмотрительной торговле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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