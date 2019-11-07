Неосторожный 85-летний пенсионер на «Рено» угодил под встречный «Ауди», разворачиваясь на «Сортавале»

СЕГОДНЯ 20:59 2019-11-07T21:01:59+03:00

Пожилого мужчину и его двух пассажиров увезли в больницу в тяжелом состоянии [фото]

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7 ноября около 5 вечера на 19-м километре автодороги «Сортавала» пенсионер на «Рено» угодил в страшное ДТП с «Ауди». 85-летний мужчина решил развернуться в запрещенном месте через технологический разрыв. Вместе с ним в машине находились двое пассажиров, однако водитель все же решил рискнуть. И зря – в «Рено» на полном ходу влетел «Ауди», двигавшийся во встречном направлении.

- По предварительной информации, в результате ДТП серьезно пострадали все 3 человека, находившихся в «Рено». Это 85-летний водитель и два пассажира в возрасте. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Водителя "Ауди" сберегла подушка безопасности. Фото: vk.com/dorinspb

Что касается водителя «Ауди», то мужчину сберегла сработавшая подушка безопасности. У него диагностировали только легкие травмы. Судя по фотографиям с места аварии, участок дороги не освещен. Вероятно, мужчина за рулем «Ауди» попросту не увидел издалека неожиданного гостя на своей полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU