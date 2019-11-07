2019-11-07T21:28:01+03:00
Звезды

В КГИОП показали итоги реставрации фасадов дачи Громова в Лопухинском саду

Деревянная дача известного мецената пустовала с 2009 года, сейчас она выглядит как новенькая [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Во время реставрации даже нашли уникальные живописи, которые закрасили в советское время. Фото: КГИОП ПетербургаВо время реставрации даже нашли уникальные живописи, которые закрасили в советское время. Фото: КГИОП Петербурга
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В комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) поделились фотографиями отреставрированных фасадов дачи Громова в Лопухинском саду. Сейчас там уже освобождают строительные леса.

- С 2016-го по 2019-й год на реставрацию выделили 230 миллионов рублей из бюджета города. В последние месяцы там восстановили крыльцо и нанесли на фасады защитную пропитку. Любопытно, что в процессе реставрации специалисты нашли уникальные живописи, мраморные скульптуры и гипсовый бюст, которые затерялись в интерьере в советское время, - делится примерами результатов работ пресс-служба КГИОП.

Деревянную дачу восстанавливали с 2016 года. Фото: КГИОП Петербурга

Деревянную дачу восстанавливали с 2016 года. Фото: КГИОП Петербурга

Напомним, здание – пример ранней эклектики. Архитектура фасадов сочетает классические мотивы. Это редкий образец деревянной дачи середины 19 века. Она принадлежала меценату и лесопромышленнику Василию Громову. В позапрошлом столетии дом становился центром проведения музыкальных праздников. В конце 19 века там даже гостил Антон Павлович Чехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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