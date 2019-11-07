2019-11-07T22:07:45+03:00
Происшествия

Верхушку администрации Янегского сельского поселения Ленобласти задержали при получении крупной взятки

Глава администрации и ее подчиненный получили на руки 600 тысяч рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Чиновники получили от местной жительницы солидную сумму. Фото: пресс-служба СК РФ по ЛенобластиЧиновники получили от местной жительницы солидную сумму. Фото: пресс-служба СК РФ по Ленобласти
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Главу администрации Янегского сельского поселения вместе со своим подчиненным поймали при получении крупной взятки. Теперь на них завели уголовное дело.

5 ноября чиновники пересеклись с местной жительницей на одной из улиц города Лодейное Поле. Женщина передала им на руки 600 тысяч рублей. За эту крупную сумму она хотела заключить муниципальный контракт на приобретение ее же квартиры по завышенной стоимости. Аферу хотели провернуть в ходе программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

- Передачу денег зафиксировали в ходе оперативного эксперимента. Злоумышленников поймали с поличным. В квартирах главы администрации и ее подчиненного прошли обыски, в ходе которых изъяли подозрительную документацию, представляющую интерес для следствия, - сообщает детали расследования пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Двух чиновников задержали, сейчас их проверяют на причастность к аналогичным делам. Скоро им предъявят официальное обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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