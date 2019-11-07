2019-11-07T22:36:45+03:00
Происшествия

В Петербурге вычислили ловких инсценировщиков ДТП, которые обманом хотели получить страховые выплаты

Сейчас на четырех мошенников завели уголовное дело
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мошенники хотели получить 400 тысяч рублей за подставное ДТП с Hyundai и Maserati.Мошенники хотели получить 400 тысяч рублей за подставное ДТП с Hyundai и Maserati.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали четырех мошенников, которые сначала инсценировали ДТП, а потом незаконно получили за него страховые выплаты.

Точно известно, что 27 июня 2019 года злоумышленники сделали подставную аварию с участием Hyundai и Maserati. Картину ДТП они воссоздали удачно: заранее поврежденные машины разместили на одной из дорог Выборга так, что сотрудники ГИБДД не заметили подвоха. Далее радостные автовладельцы обратились в страховую фирму, чтобы получить компенсацию в размере 400 тысяч рублей, но там их и раскрыли.

- Представитель страховщика сдал мошенников полиции. Они признались в том, что разрабатывали подробный план подставного ДТП, зубрили, как вести себя с ГИБДД, и даже заранее установили в одно из авто подушки безопасности. Сейчас на них завели уголовное дело. Всех четырех аферистов проверяют на другие инсценировки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мошенникам выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Скоро их ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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